متحدث الحكومة يعلن غلق المساجد في هذه الحالة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة العلمية لإدارة أزمة كورونا لم يتطرق إلى أية قرارات بخصوص الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة.

وأضاف "سعد"، في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سبق وأكد على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية على المساجد التي يتم فيها الصلاة.

وأشار، إلى أنه يتم القيام بعمل دوريات مستمرة على المساجد وفي حالة ظهور أي مخالفة في أحد المساجد سيتم تحويل المسئول إلى التحقيق ويتم غلق هذا المسجد نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وبين المتحدث باسم مجلس الوزراء، الفرق بين استمرار السماح بإقامة الأفراح في القاعات المفتوحة ومنع إقامة سرادق العزاء، مستطردًا "السماح بإقامة الأفراح وفقا لاشتراطات معينة بحيث لا يتجاوز عدد المدعوين 300 شخص فقط، ولكن هذا الأمر يصعب تحديده في حالة واجب العزاء الذي يكون بدون دعوات".

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متحدث الحكومة كورونا غلق المساجد

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