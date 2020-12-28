متحدث الحكومة يعلن غلق المساجد في هذه الحالة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة العلمية لإدارة أزمة كورونا لم يتطرق إلى أية قرارات بخصوص الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة.





وأضاف "سعد"، في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سبق وأكد على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية على المساجد التي يتم فيها الصلاة.





وأشار، إلى أنه يتم القيام بعمل دوريات مستمرة على المساجد وفي حالة ظهور أي مخالفة في أحد المساجد سيتم تحويل المسئول إلى التحقيق ويتم غلق هذا المسجد نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



