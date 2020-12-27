نادي Z في مهمة صعبة ومرتقبة أمام الترسانة بالقسم الثاني



ومن المتوقع أن يبدأ فريق زد بالتشكيل التالي، وليد توفيق ، واسلام محمد رمضان، واسلام عبد الغني، وكريم إبراهيم، وشريف أشرف، ومحمد أحمد علي، وعمر محمد، ومحمد حمدي، وعمر محمد أحمد، ورضا محمد السيد، ونانا انتوي.



وعلى الجانب الأخر، يأمل لاعبي الترسانة في تحقيق العديد من الانتصارات من أجل حلم الصعود الذي غاب عن الشواكيش فترة طويلة .



ويتصدر فريق زد مجموعة القاهرة برصيد 11 نقطة في جدول الترتيب بعد فوزه على السكة الحديد بهدف، أما فريق الترسانة يأتي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط وخسر مؤخراً من فريق منتخب السويس بهدف نظيف.

الترتيب

1- نادي زد 11 نقاط

2- منتخب السويس 8 نقاط

3- الزرقا 8 نقاط

4- سرس الليان 8 نقاط

5- الداخلية 8 نقاط

6- بتروجت 7 نقاط

7- بورتو 7 نقاط

8- القناة 6 نقاط

9- الترسانة 6 نقاط

10- المريخ 6 نقاط

11- طنطا 5 نقاط

12- النصر 5 نقاط

13- كوكاكولا 4 نقاط

14- النجوم 4 نقاط

15- السكة الحديد 3 نقاط

16- جمهورية شبين نقطة وحيدة

يستضيف فريق الترسانة بقيادة علاء نوح نظيرة فريق زد بقيادة أسامة نبيه، صاحب الصدارة برصيد 11 نقاط قي الثانية والنصف من عصر اليوم الإثنين، بالجولة السادسة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.ويسعى أبناء أسامة نبيه مدرب زد لمواصلة سلسلة الإنتصارات للمحافظة بصداراة المجموعة من أجل العودة للدوري الممتاز خاصة بعد أن حقق بداية قوية بالفوز على النجوم وكوكاكولا والسكة الحديد.