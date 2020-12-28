عمرو أديب عن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد: بلاش جمهور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك زيادة واضحة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الاخيرة، وأصبح هناك ضغط على الأدوية والمستشفيات. 

وأشار "أديب"، خلال برنامج " الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أحد العلماء صرح أن "الفاكسين" سيحمي الناس من المرض والوفاة، ولكن يقلل تفشي الوباء، موضحا أنه لو حتى حصل الشخص على اللقاح يمكن أن ينقل العدوى لغيره، إلا لو تم تطعيم 70% من المجتمع.

وأضاف أن مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد بعد 10 أيام، معلقا: "الموضوع ده عامل تربنة في دماغي"، معربا عن تخوفه من حضور الجمهور في ظل تفشي الوباء.. ما بلاش جمهور".

أخبار تهمك

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ أقل من ساعتين

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يتحسر على نجم ريال مدريد السابق

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب : هذا هو اللاعب رقم واحد في تسجيل ركلات الجزاء داخل ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:29 ص

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

12:28 ص

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى