عمرو أديب عن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد: بلاش جمهور

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك زيادة واضحة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الاخيرة، وأصبح هناك ضغط على الأدوية والمستشفيات.





وأشار "أديب"، خلال برنامج " الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أحد العلماء صرح أن "الفاكسين" سيحمي الناس من المرض والوفاة، ولكن يقلل تفشي الوباء، موضحا أنه لو حتى حصل الشخص على اللقاح يمكن أن ينقل العدوى لغيره، إلا لو تم تطعيم 70% من المجتمع.



