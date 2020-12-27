توتنهام يقع في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وقع توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام مضيفه وولفرهامبتون اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وأصبح توتنهام، الذي واصل نتائجه المخيبة بعدما أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بفارق ست نقاط خلف ليفربول (المتصدر).





في المقابل، ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.





وتقدم توتنهام بهدف مبكر حمل توقيع الفرنسي تانجي ندومبيلي في الثواني الأولى من عمر اللقاء، غير أن المغربي رومان سايس أدرك التعادل لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 86، ليهدر الفريق اللندني فرصة التقدم للمركز الثالث في ترتيب المسابقة، بعد فشله في تأمين نقاط المباراة الثلاث.