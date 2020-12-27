تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:30 م
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لمواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري العام.
ومن المنتظر أن يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مباراة الفريقين والتي ستقام لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وتأكد غياب عبدالله جمعه لاعب الفريق بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، وهو نفس الحال بالنسبة للاعب محمود علاء الذي لم يتعافى حتى الآن، فيما تعافى طارق حامد من الفيروس، ولكنه سيكون خارج الحسابات لعدم الجاهزية الفنية.
والتقى الفريقين من قبل في الدوري المصري 15 مرة، وفاز الزمالك في 7 مواجهات، بينما انتصر سموحة في مباراتين، وخيم التعادل على 6 مواجهات.
ومن المقرر أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حازم إمام.
خط الوسط: إمام عاشور – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو.
في خط الهجوم: حميد أحداد.