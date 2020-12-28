"صحة النواب" تكشف أهمية صدور قانون البحوث الطبية الإكلينيكية (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:09 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية خطوة مهمة جدة لدعم البحث الطبي ويقنن الإجراءات البحثية، قائلا: "هذا القانون مهم جدًا ولم يكن موجودًا في مصر أي قانون ينظم لعملية التجارب العلمية عموما".

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن التجارب العلمية لها شروط ويطلق على هذا القانون اسم دارج هو "التجارب السريرية"، مؤكدا أن هذا القانون أثار الجدل فى مجلس النواب واستمر سنتين حتى يخرج بمكان يليق بمصر على مستوى البحوث العلمية، ويسرع من العمل فى ظل مواجهة كورونا.

واستكمل أبو العلا: "هذا القانون مهم عشان البحوث في مجالات كورونا، وده حماية للباحث والمبحوث، والتجارب الإكلينيكية بتمر بمراحل عديدة تبدأ بالحيوان، ثم التجارب السريرية التي تمر بـ3 مراحل لمقياس الأمان والفاعلية وبتبقى على عشرات من المتطوعين، ثم مئات ثم آلاف على المتطوعين وتحت إلى هذا القانون". 

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