"صحة النواب" تكشف أهمية صدور قانون البحوث الطبية الإكلينيكية (فيديو)

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية خطوة مهمة جدة لدعم البحث الطبي ويقنن الإجراءات البحثية، قائلا: "هذا القانون مهم جدًا ولم يكن موجودًا في مصر أي قانون ينظم لعملية التجارب العلمية عموما".





وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن التجارب العلمية لها شروط ويطلق على هذا القانون اسم دارج هو "التجارب السريرية"، مؤكدا أن هذا القانون أثار الجدل فى مجلس النواب واستمر سنتين حتى يخرج بمكان يليق بمصر على مستوى البحوث العلمية، ويسرع من العمل فى ظل مواجهة كورونا.



