صندوق الإدمان: كشفنا على 280 ألف موظف بالجهاز الإداري الفترة الأخيرة (فيديو)

أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق أجرى خلال الفترة الماضية الكشف على أكثر من 280 ألف موظف، لافتا إلى أن نسبة التعاطي في الجهاز الإداري للدولة خلال عام 2019 كانت 8% والآن انخفضت إلى 1.8%.





وأضاف الدكتور عمرو عثمان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك انخفاض كبير للغاية للتعاطي وسط موظفي الدولة، فضلا عن سائقي الحافلات المدرسية انخفضت من 12% فى 2015 إلى 1.5%.



