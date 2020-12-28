صندوق الإدمان: كشفنا على 280 ألف موظف بالجهاز الإداري الفترة الأخيرة (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق أجرى خلال الفترة الماضية الكشف على أكثر من 280 ألف موظف، لافتا إلى أن نسبة التعاطي في الجهاز الإداري للدولة خلال عام 2019 كانت 8% والآن انخفضت إلى 1.8%.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك انخفاض كبير للغاية للتعاطي وسط موظفي الدولة، فضلا عن سائقي الحافلات المدرسية انخفضت من 12% فى 2015 إلى 1.5%.

وتابع: "الردع حقق نتيجة في انخفاض التعاطي، وأهلا وسهلا بأي موظف لو جاء طواعية، ولكن لو تم ضبط متعاطي في الجهاز الإداري سيتم معاقبته لا هوادة وسيكون مصيره الوقف عن العمل والتحويل إلى النيابة الإدارية".

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 8 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب : هذا هو اللاعب رقم واحد في تسجيل ركلات الجزاء داخل ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يتحسر على نجم ريال مدريد السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:29 ص

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

12:28 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى