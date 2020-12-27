صندوق الإدمان: نسبة الإدمان 2% فى محافظات مصر والحشيش الأكثر استخداما (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة الادمان على مستوى الجمهورية تقدر بحوالى 2%، لافتا إلى أن هناك فئات لديها نسب التعاطي والادمان مرتفعة جدا وعلى رأسهم السائقين والحرفيين ونسبة التعاطي بينهم تصل إلى 19%.

وأوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الادمان، فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الموضوع الادمان يبدأ بالتجربة ثم التعاطي ثم تصل إلى مرحلة الاعتماد النفسي والجسدي على المواد المخدرة، مؤكدا أن هناك ارتباط قوي بين المخدرات والجريمة.

وتابع: "آخر بحث اجرى على طلاب المدارس كانت نسبة التعاطي بين طلاب ثانوي 7% وثانوي فني 8.5% وده ناقوس خطر"، مفيدا بأن أكثر مواد مخدرة انتشارا هي الحشيش بنسبة 59% من مرضى الادمان، ثم يليهم الهروين، والترمادول ثم الاستروكس.

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