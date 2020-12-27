مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل إيداع "طفل المرور" في أحد المؤسسات العقابية (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، التفاصيل المتعلقة بإيداع طفل المرور في أحد المؤسسات العقابية مع حبس اثنين من زملائه لمدة سنة.

وقال "عثمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن زملاء الطفل تم الحكم عليهم لمدة سنة في جناية حيازة مخدر الحشيش ورامة 10 آلاف جنيه، والجبس لمدى شهر عن تهمة التنمر.

وأضاف أنه تم تغريمهم 50 ألف جنيه لقيامهم بالاعتداء على المارة و100 ألف جنيه لسوء استخدام الانترنت، أما ما يخص الطفل ولكونه لم يتعدى الـ15 سنة فقد تم إيداعه في إحدى دور الرعاية غير محددة المدة.

وأشار إلى أن إدارة الدار هي التي تقدم تقريرها وبناء عليه المحكمة هي التي تحدد استمرار حبس الطفل من عدمه، موضحًا أن الحد الأدنى لحبس الطفل داخل دور الرعاية شهرين وكل شهرين يتم تقديم تقرير لتقوم المحكمة بتحديد استمرار تواجد الطفل من عدمه داخل دور الرعاية.

وأكد مدير خط نجدة الطفل، أن هذه العقوبة بمثابة إنذار شديد اللهجة بأنه سيتم معاقبة المخطأ أيا كان مرتكبها حتى لو كان طفلًا.

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