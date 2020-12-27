أحمد موسى ينفعل تعليقا على محاكمة محمود عزت.. "الإخواني خائن.. يبيع الدين والوطن" (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى إن أمر إحالة الإرهابي محمود عزت يؤكد عقيدة الخيانة الإخوانية فهم خونة لأوطانهم ودينهم ولا ينتمون إلا للجماعة فقط.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخواني خائن بطبعه ومجرم يبيع البلد والدين من أجل الجماعة فلم يتحدثوا عن الدين ولكن حديثهم عن نصرة الجماعة فقط.



وتابع أن القصاص سيتم من الإرهابي الذي يعد عار على مصر والإعدام قليل عليه تآمر مع حزب الهع وحماس والحرس الثوري على إسقاط مصر.

