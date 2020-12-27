أحمد موسى ينفعل تعليقا على محاكمة محمود عزت.. "الإخواني خائن.. يبيع الدين والوطن" (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن أمر إحالة الإرهابي محمود عزت يؤكد عقيدة الخيانة الإخوانية فهم خونة لأوطانهم ودينهم ولا ينتمون إلا للجماعة فقط.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخواني خائن بطبعه ومجرم يبيع البلد والدين من أجل الجماعة فلم يتحدثوا عن الدين ولكن حديثهم عن نصرة الجماعة فقط.

وتابع أن القصاص سيتم من الإرهابي الذي يعد عار على مصر والإعدام قليل عليه تآمر مع حزب الهع وحماس والحرس الثوري على إسقاط مصر.

أخبار تهمك

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شرط أوباما لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 41 دقيقة

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ ساعة و 11 دقيقة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

1226 إصابة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ ثلث ساعة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-12-2020

منذ نصف ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

12:00 ص

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

10:44 م

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى