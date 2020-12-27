ميسي.. حياتي في بعض الأحيان مُملة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
واصل ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم تصريحاته وذلك أثناء المقابلة التي أجراها مع قناة LaSexta حيث أكد أن حياته في بعض الأوقات تكون مملة.


وأضاف:" أستيقظ كل يوم في الصباح الباكر أتناول الفطور ومن ثم أقوم بأخذ الاولاد إلى المدرسة وبعدها الذهاب إلى التدريب والعودة من جديد".


يُذكر أن هذه المقابلة حملت الكثير من الأنباء السارة لجماهير برشلونة حيث أكد خلالها أنه باقي في الفريق حتى نهاية عقده ولن يرحل في الشتاء.

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 13 ساعة

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 م

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

08:00 م

تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى