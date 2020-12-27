تعرف على موقف المصابين في الزمالك قبل مواجهة سموحة

يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة ضد نظيره فريق سموحة مساء غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.





الزمالك افتتح مشواره في بطولة الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب 2-1، بينما تعادل مع بيراميدز 1-1 في مباراة الجولة الثانية ويرغب في العودة لسكة الانتصارات مجددا على حساب سموحة لمواصلة الزحف نحو صدارة ترتيب الدوري ومنافسة الأهلي على لقب البطولة المحلية.





يغيب عن الزمالك في مباراة سموحة غدًا بعض اللاعبين أبرزهم، محمود علاء وعبد الله جمعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك طارق حامد والذي تحولت عينته إلى سلبية لكنه سوف يخضع لمسحة جديدة خلال 48 ساعة للاطمئنان عليه قبل السماح له بالعودة للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه.





ويستمر غياب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك عن مباريات فريقه، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي وبدني لتجهيزه للعودة للمشاركة في مباريات فريقه بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية لتثبيت عضمة الترقوة.





ويفقد الزمالك أيضًا جهود مهاجمه الشاب مصطفى محمد في مباراة سموحة غدًا الاثنين، حيث انتشرت أنباء أن سبب استبعاده من المباراة يأتي لتمرده وغيابه عن التدريبات بسبب رفض احترافه في أوروبا، بينما أكد مسئولي النادي إصابة اللاعب في الظهر وخضوعه للعلاج والتدريبات في أحد مراكز التأهيل.





وتواجد الدولي التونسي فرجاني ساسي في قائمة الزمالك لمباراة الغد ضد سموحة بشكل طبيعي، رغم إصابته بكدمة خفيفة في القدم خلال المشاركة في تدريبات فريقه يوم الجمعة الماضي.



