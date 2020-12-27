حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، حقيقة إصابة الأنجولي جيرالدو بشد في عضلة السمانة، أثناء مران الفريق اليوم على ملع التتش.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر، قد أعلن غياب جيرالدو غدا الإثنين عن مواجهة زعيم الثغر للإصابة، بعد أن اشتكى اللاعب من شد في عضلة السمانة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب لايعاني من أي آلام، ولم يتعرض للإصابة في مران اليوم وجاهز فنيا وبدنيا لمباراة الاتحاد غدا.

وأضاف، أن استبعاده من مواجهة الاتحاد جاء بناء على رغبة موسيماني وتمهيدا لرحيله خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن استقر الجنوب أفريقي على الاستغناء عن خدمات اللاعب.

واختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم على ملعب التتش لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الإثنين، في ثالث جولات الدوري العام في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.