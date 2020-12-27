ميسي: برشلونة حب حياتي عشت في المدينة أكثر من الأرجنتين

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أنه يدين بالفضل لفريقه وذلك لما وصل إليه الآن بعد مسيرته في الملاعب.









وفي تصريحات صحفية أدلى بها ميسي لقناة LaSexta أكد أنه دائماً ما يقول أن برشلونة هي حياته لديه قصة حب مع المدينة والنادي.









وأضاف:" أتواجد في برشلونة منذ خمسة عشر عاماً حاولت فيها أن أبذل قصارى جهدي وكل ما وصلت إليه خلال السنوات الماضية في الملاعب الفضل فيه يعود للفريق.









وأتم:" تعلمت كل شيء في النادي حيث تم تكويني كشخص وكذلك لاعب كرة قدم وأعطوا إلي كل شيء ويجب أن يعرف الجميع أنني عشت في برشلونة أكثر مما عشته في الأرجنتين.



