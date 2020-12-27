وزير البترول الأسبق: دعم المواد البترولية كان بمثابة ثقب أسود لتريليونات الجنيهات

Advertisements

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية من مرحلة تحويل الدعم السلعي للدعم النقدي المباشر، مشيرًا إلى أن الدعم السلعي كان عبارة عن ثقب أسود نفذت منه ترليون الجنيهات لم يستفد من الطبقات الفقيرة المستحقة للدعم.



وتابع كمال"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أجمالي الدعم المقدم لكافة السلع في 2013 كان يقدر 250 مليار جنيه، ونصف هذا الرقم أو يزيد كان موجه لدعم المواد البترولية، وفي هذا التوقيت كان دعم التضامن الاجتماعي 3 مليار، ودعم التموين 27 مليار



ولفت إلى أن مصر لم تنتهي تمامًا من دعم الطاقة، وقامت بإعداد تحويل دعم الطاقة للصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن دعم المواد البترولية وصل لـ35 مليار جنيه، ومن الممكن أن ينخفض لـ25 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.

