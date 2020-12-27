متحدث الوزراء: قرارات الحكومة "مرنة" وقابلة للتغيير وفقًا للواقع على الأرض

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة مرنة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خاصة بعد ارتفاع أعداد الإصابات اليومية في الموجة الثانية.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "يتم مراجعة دورية للإجراءات التي تتخذها الحكومة وفق الواقع الفعلي على الأرض".

وأشار إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومة تختلف بتغير واقع الإصابات، موضحًا أن هذه القرارات يحكمها كل موقف على الأرض.

وأكد أن وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي قدما مقترح لكيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق ما تقتضيه العملية التعليمية مع الحفاظ على صحة الطلاب.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزير التربية والتعليم سوف يكشف عن الإجراءات المتبعة في فترة الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

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