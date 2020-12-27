القصة الكاملة للعثور على أسد عقب هروبه بالجونة

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أكدت مصادر مطلعة بمنتجع الجونة،، إن صاحبة الأسد، هى بنت عضو مجلس نواب يمتلكون فيلا داخل منتجع الجونة، وقد دخل المنتجع منذ يومين بدون علم أمن الجونة.



وأضاف المصدر، أنه تم العثور عليه بمعرفة أمن الجونة، موضحًا أنه تم تقديم الاعتذار لإدارة الجونة وتم مغادرة الأسد مع صاحبته متجهة إلى القاهرة.



كانت شهدت فيلا سكنية بمنتجع الجونة، شمال مدينة الغردقة، هروب شبل "أسد صغير" من صاحبته، التى كتبت على جروبات المنتجع المختلفة للبحث عنه، وبمشاركة أمن المنتجع والسكان أعادوا الأسد إلى صاحبته.





من جانبها قالت صاحبة "الشبل" إنه يبلغ من العمر شهرين، وأنها فتحت الباب أمس في الساعة الثامنة مساء ولم تجده، وعقب البحث عنه بمشاركة الأهالي وأمن المنتجع تم العثور عليها في تمام الساعه الثالثة صباحا، بعد أن أخطر أمن الجونة السكان بالواقعة.



وأضافت أن أمن المنتجع والأهالي ساعدوها فى استعادة الشبل، لافتة أنها عضو بإحدي جمعيات الرفق بالحيوان، وأنها تتواصل مع جمعيات في جنوب أفريقيا لإرسال الشبل لبيئته الأصلية.