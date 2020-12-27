"مذبوحة خارج المجازر ومتعفنة".. مباحث التموين تضبط طن لحوم فاسدة ببولاق

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تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، تنسيقًا مع محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى من ضبط حوالي 800 كيلو جرام مصنعات لحوم وكبدة ودهون ودواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى بثلاجة غير مرخصة ببولاق الدكرور.



كما تمكنت من ضبط 177 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وصالحة للاستهلاك الأدمى بدائرة بولاق الدكرور أيضًا.



وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

