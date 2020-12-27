أحداد ينتظر الفرصة الذهبية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قرر جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الاول لنادي الزمالك إستبعاد مهاجم القلعة البيضاء مصطفى محمد من قائمة مباراة سموحة ليجد حميد أحداد فرصة ذهبية للمشاركة في مركزه الذي يفضله وهو المهاجم الصريح.


ويأتي إستبعاد مصطفى محمد ليكون بمثابة الفرصة الذهبية التي يسعى أحداد لإستغلالها على أكمل وجه وذلك بالمشاركة في مركزه الأساسي كرأس حربة.


وعانى المغربي من المشاركة كجناح أيمن أو صانع ألعاب الأمر الذي جعل الجمهور يفتح النار عليه وينتقد أدائه وقلل من قدراته الهجومية الكبيرة التي يمتلكها.


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سموحة حميد احداد الزمالك الدوري المصري الممتاز

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