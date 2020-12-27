تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
إسلام عوده
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 أظهرت نتيجه المسحه الطبيه التى خضع لها لاعبو فريق المرتبط تحت ١٦ سنة لكرة السلة بنادى الإتحاد السكندرى قبل لقاء الأهلى فى الدور النهائى إصابه ٨ لاعبين بالإضافة إلى عمرو أبو الخير رئيس القطاع .

 

وأجريت المسحه عن طريق الإتحاد المصرى لكرة السلة وظهرت نتائجها متأخرة عقب خوض اللاعبين المباراة التى خسرها الفريق السكندرى .

 

و وجه محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى بعوده الفريق فوراً من الإسماعيلية إلى الإسكندرية على أن تكون العوده فى حافلتين أحدهما تضم اللاعبين المصابين والأخرى تضم الغير مصابين .

 

ويجرى عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى اتصالات مع اللاعبين المصابين وأولياء أمورهم لتنفيذ بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة .

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