تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:27 م
إسلام عوده
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أظهرت نتيجه المسحه الطبيه التى خضع لها لاعبو فريق المرتبط تحت ١٦ سنة لكرة السلة بنادى الإتحاد السكندرى قبل لقاء الأهلى فى الدور النهائى إصابه ٨ لاعبين بالإضافة إلى عمرو أبو الخير رئيس القطاع .
وأجريت المسحه
عن طريق الإتحاد المصرى لكرة السلة وظهرت نتائجها متأخرة عقب خوض اللاعبين المباراة التى خسرها الفريق السكندرى .
و وجه محمد مصيلحى
رئيس نادى الإتحاد السكندرى بعوده الفريق فوراً من الإسماعيلية إلى الإسكندرية على
أن تكون العوده فى حافلتين أحدهما تضم اللاعبين المصابين والأخرى تضم الغير مصابين
.
ويجرى عمرو الأشلم
رئيس الجهاز الطبى بالنادى اتصالات مع اللاعبين المصابين وأولياء أمورهم لتنفيذ بروتوكول
العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة .