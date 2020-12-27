أحمد موسى يشكر محافظ القليوبية على استجابته بشأن طريق ميت حلفا (فيديو)

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وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لاستجابته لما تحدث عنه بشأن شوارع ميت حلفا أمس خلال جولته مع وزير الزراعة.



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "ابقى بخون رسالتي لو ما اتكلمتش عن اللي شفته في طريق ميت حلفا".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، "الدنيا اتقلبت من النجمة وتم رفع الإشغالات والقمامة من الطريق"، مشيرا إلى أنه سيذهب في أحد الأيام المقبلة للمرور على طريق ميت حلفا، ومن ثم سيتحدث على الهواء عن التغير الذي طرأ عليه.



وقال الإعلامي أحمد موسى، أمس، إن الطريق من مدينة طوخ حتى ميت حلفا بمحافظة القليوبيةـ غير آدمي.



وتابع موسى، أن الطريق من طوخ حتى ميت حلفا غير آدمي للغاية، ويشعر المواطن أنه سافر لمسافة ألف كيلومتر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الطرق غير آدمية ولا تليق أبدًا، والناس كان الله في عونهم مستحملين من عشرات السنين".



وتابع موسى: "معقولة الطرق دي على بعد 20 كيلو مترًا من القاهرة" مردفا: "كويس الناس دول مبيشتكوش بس إحنا لسانهم".



وأردف الإعلامي أحمد موسى: "تعبت قوي من الطريق خلال التوجه لقرية ميت حلفا رغم أن المسافة قريبة بس حسيت أني مشيت ألف كيلو"، مناشدا محافظ القليوبية بتوجيه نظره لطرق قرية ميت حلفا.

