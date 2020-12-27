أحمد موسى يشكر محافظ القليوبية على استجابته بشأن طريق ميت حلفا (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لاستجابته لما تحدث عنه بشأن شوارع ميت حلفا أمس خلال جولته مع وزير الزراعة.

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "ابقى بخون رسالتي لو ما اتكلمتش عن اللي شفته في طريق ميت حلفا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، "الدنيا اتقلبت من النجمة وتم رفع الإشغالات والقمامة من الطريق"، مشيرا إلى أنه سيذهب في أحد الأيام المقبلة للمرور على طريق ميت حلفا، ومن ثم سيتحدث على الهواء عن التغير الذي طرأ عليه.

وقال الإعلامي أحمد موسى، أمس، إن الطريق من مدينة طوخ حتى ميت حلفا بمحافظة القليوبيةـ غير آدمي.

وتابع موسى، أن الطريق من طوخ حتى ميت حلفا غير آدمي للغاية، ويشعر المواطن أنه سافر لمسافة ألف كيلومتر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الطرق غير آدمية ولا تليق أبدًا، والناس كان الله في عونهم مستحملين من عشرات السنين".

وتابع موسى: "معقولة الطرق دي على بعد 20 كيلو مترًا من القاهرة" مردفا: "كويس الناس دول مبيشتكوش بس إحنا لسانهم".

وأردف الإعلامي أحمد موسى: "تعبت قوي من الطريق خلال التوجه لقرية ميت حلفا رغم أن المسافة قريبة بس حسيت أني مشيت ألف كيلو"، مناشدا محافظ القليوبية بتوجيه نظره لطرق قرية ميت حلفا.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 م

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

08:00 م

تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى