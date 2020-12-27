"الكريسماس في الإسكندرية".. عيد بلا احتفالات..وانخفاض حركة البيع والشراء للهدايا

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الإحتفال بالعام الجديد من أجمل الأوقات التي يستمتع بها الناس في نهاية كل عام، فيبدأ الجميع بتزيين المنازل والشوارع الرئيسية وغيرها، بشجرة الكريسماس وبابا نويل، ويرتدي البعض ملابس تنكرية احتفالًا بهذه المناسبة.



انتهى عام ٢٠١٩ وبدأت "جائحة كورونا" في الإنتشار أكثر وبشكل سريع، مما جعل عام ٢٠٢٠ عام الوباء، وشهد هذا العام العديد من الإصابات والوفيات، بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩).



وفي الفترة الأخيرة قررت الحكومة المصرية إلغاء إحتفالات رأس السنة لهذا العام، للحد من التجمعات، وتقليل نسبة التواجد بين المصابين الذي إزداد عددهم في مطلع شهر نوفمبر وديسمير بشكل كبير وسريع جدًا عن العام الماضي.



"الإقبال ضعيف نسبيًا بسبب كورونا"



ويقول "محمد" بائع زينة بالمنشية 'للفجر': يعتبر الإقبال هذا العام ضعيف نسبيًا بالنسبة للأعوام السابقة، فظهور كورونا جعل الإحتفال "بالكريسماس" صعب إلى حد ما، خاصة بعد ظهور الموجة الثانية من الفيروس، لأن المحال والمولات هذا العام لن يحتفلوا بالعام الجديد، فالزبائن المعتادين عليهم لم يأتوا لشراء مستلزمات العيد.



"الأسعار لم تتغير..وتخوف البعض من الإحتفال"



وتابع "إبراهيم" بائع زينة: أن الأسعار كما هي تقريبًا مع تغيير بسيط في انخفاضها، لأن الزبائن لم تأتي للشراء فكل عام من بداية شهر ديسمبر يستعد الناس لإستقبال الكريسماس، ولكن هذا العام قل الإقبال كثيرًا خوفًا من العدوى، ولذلك يخاف الناس من الإحتفال والتجمع.



وأضافت "بائعة زينة" أن أسعار أشجار الكريسماس تبدأ من ٣٠ جنيهًا حتى ١٠٠٠ جنيه حسب حجم الشجرة، وسعر بابا نويل يبدأ من ١٥ جنيهًا حتى ٦٠٠ وأكثر أيضًا حسب الحجم.



وتابع "محمد الوي" بمحل ألعاب وزينة بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية 'للفجر' الإقبال هذا العام على شراء الزينة ضعيف فبعد أن مننا نشتري جميع الأصناف كل صنف خمسة أو ستة كراتين أصبحنا نشتري كرتونه واحدة تحتوى على كل الأصناف، وذلك لأن حركة البيع والشراء قد قلت كثيرا عن العام الماضي.



وأضاف أن أسعار شجر الكريسماس تبدأ من ٢٠٠ جنيه حتى ١٢٠٠ جنيه، فيوجد الشجر الأبيض والأخضر، والشجر الذي يجمع بين الأبيض والأخضر، والشجر الملون والشجر المزين بالأنوار وألعاب الزينة، فكل منها لها سعر.



"لا فرق بين مسلم ومسيحي..المسلمون الأكثر إقبالًا على شراء هدايا الكريسماس"



وقال "الوي" أن الأسر المسلمة تأتي لشراء الشجر، فالعيد لا يفرق بين مسلم ومسيحي، بل الإقبال من المسلمين أكثر لأنهم يعتبروه بهجة وفرحة وسنة جديدة للجميع باختلاف الأديان، فيشترون الزينه والهدايا بجميع أنواعها، كما أن هناك أسرة رحلت منذ قليل اشترت بحوالي ١٢٠٠ جنيه هدايا كريسماس.



وتابع أن صناديق الهدايا تبدأ أسعارها من ١٥٠ حتى ٥٠٠ حسب محتوى الهدية، من بابا نويل وشجر كريسماس والشوكولاتة، والأنوار وغيرها حسب اختيار الزبون، وأيضًا يمكن وضع بعض الأزهار والورود.



"محلات الورود بهجة الكريسماس"



وتابع "محمد" صاحب محل ورد بشارع فؤاد 'للفجر': يستقبل المصريون الكريسماس ببهجة كل عام وتعتبر الورود أساسية في هدايا عيد الميلاد، وتباين ألوانها ورائحتها، فالزهور الطبيعية تجذب الإنتباه، وهي هدية رقيقة وجميلة في مثل هذه المناسبات.



وأضاف أن أسعار صناديق الهدايا التي تحتوي على الازهار الطبيعية وبابا نويل وكرة زجاجية تبدأ من ٢٥٠ جنيها حتى ٥٠٠ حسب نوع الأزهار وحجم الهدية والصندوق.



وأضاف أن سوق الأزهار ينشط في مثل هذه المناسبات، ولكن أصبحت الأزهار هذه الأيام تقدم لفئة معينة من الناس بسبب ارتفاع أسعارها، والذي يشتريها يكون ذو طابع خاص.



"محال الحلويات وتورتة عيد الميلاد المجيد"



وتابع صاحب أحد محال بيع الحلويات بشارع فؤاد أن الإحتفالات هذا العام ملغية بقرار مجلس الوزراء، ونحن سنلتزم بالتعليمات، حفاظًا على سلامة المواطنين، ولكن هذا لا يمنع تعليق الزينة داخل وخارج المكان، وصناعة بعض الحلويات التي تشبه الكريسماس، كالتورته والجاتو السواريه بجميع انواعها وأحجامها، لتناسب كافة الأذواق.



"الإحتفال بالكريسماس من المنزل..وصديقتين لم يتخلفا عن تقديم الهدايا لبعضهم"



وتقول سيدة تشتري الزينة لأبناءها من سوق المنشية، نحن نحتفل كل عام بليلة رأس السنة في المنزل، وهذا لا يمنع تزيين البيت وشراء الشجرة وبابا نويل والهدايا، لأنه يعتبر يوم واحد فقط في نهاية كل عام، لذلك نحب أن ننهي العام بسعادة وبهجة، وإحضار المأكولات التي يحبها أبنائي مع مشاهدة فيلم، أو اللعب سويًا.



وتابعت "ميرفت" انا مسيحية ولي صديقة مسلمة تدعى "هوايدا"، ونحن نحب أن نحتفل بنهاية العام معًا، لذلك أحب أن أفاجأها بشراء هدية، لأنها في عيدها تشتري لي هدايا، وهي صديقتي المقربة، وبرغم أننا لم نعد صغارًا ونحتفل به منذ أكثر من ٢٠ عام وأنا الآن سني ٤٥ سنة، إلا أنني لم أنسى هذه العادة معها في أي سنة، واتمنى أن تظل صديقتي في نهاية كل عام.

