متحدث "الوزراء" : كل الفنادق ملزمة بتطبيق اجراءات كورونا حتى المنشآت السياحية (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والتي يترأسها رئيس الوزراء ملزمة وستسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، قائلا: "كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الاجراءات حتى الاماكن السياحية".

وأوضح المستشار نادر سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن تطبيق الغرامات على مخالفي اجراءات كورونا لا تتعلق بوسائل النقل فقط ولكن هناك أماكن تمثل مصالح حكومية والبنوك ومؤسسات للدولة.

وتابع: "كل جهة من هذه الجهات سيكون هناك اشخاص معهم الضبطية القضائية تحصل الغرامة وده فيما يخص تطبيق الغرامة، وسوف يتم اعطاء ايصال لكل شخص يدفع غرامة المخالفة"، مؤكدا أن المؤسسة التي تخالف الاجراءات أكثر من مرة ستضاعف مدة الاغلاق.

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