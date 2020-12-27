شركة مياه الشرب تكشف سبب انقطاع المياه عن منطقة الزمالك منذ الأمس

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قال مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن إنقطاع المياه عن منطقة الزمالك منذ الامس نتيجة هبوط أرضي أدى لكسر في خط المياه الرئيسي في الزمالك، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت ظهر السبت في موقع مترو الانفاق في منطقة الزمالك الامر الذي دفع إلىهبوط المنطقة المغذية لشمال الزمالك بالكامل.



وكشف "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أن الهبوط حدث في عمق 37 متر تحت الارضفي موقع مترو الانفاق أدى لانهيار خط المياه الرئيس الذي يغذي المنطقة الشمالية والوسطى بالكامل في مسافة 70 متر كاشفًا أن خط المياه الذي تعرض للكسر تم تجديده منذ 15 عامًا مشيرًا أن الانقطاع شمل المنطثة الشمالية والوسطى لكن الجنوبية لم تتأثر على حد قوله.

