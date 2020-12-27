آخر تطورات مستقبل راموس ومودريتش مع ريال مدريد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية وعالمية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل ثنائي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش الذان ينتهيا عقودهما مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو مراسل شبكة سكاي سبورتس العالمية أنه هناك مشاعر إيجابية بشأن تجديد عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد لكن الاتفاق الجديد لم يتم التوقيع عليه بعد.

وعلى نفس الجانب، أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد توصل لإتفاق مبدئي مع مودريتش وسيوقع النجم الكرواتي على عقد مع الملكي حتى يونيو 2022.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن قضية تجديد عقد سيرجيو راموس مع الميرينجي لا تزال معلقة حتى الآن.

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