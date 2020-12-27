"سور المدرسة وقع".. المعاينة تكشف تفاصيل جديدة حول حادث ميكروباص العياط

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كشفت المعاينة والفحص المبدئي، لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بسور مدرسة بمدينة العياط، جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، إذ تبين أنه حال سير السيارة بالقرب من المدرسة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما تسبب في اصطدامه بسور المدرسة، ما أسفر عن سقوط جزء من السور دون تعرض الطلاب بالمدرسة وأعضاء هيئة التدريس لإصابات.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود ضحايا بدائرة مركز العياط، جنوب المحافظة.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اصطدامه بسور مدرسة ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بينهم السائق.



وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العياط العام، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

