تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا عقب إصابتها بكورونا

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تحدث المطرب أبو عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقال أبو في مداخلة هاتفية عبر برنامج "mbc trending"، موضحا تطورات حالة يسرا: " الفنانة يسرا تحدثت معى للاطمئنان على صحتى بعد اصابتى بفيروس كورونا وهى حاليا تتحسن قليلا من حيث صوتها ولكنها تعانى من الاعراض الخاصة بفيروس وتتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة".



وكان أول تعليق ليسرا عقب إصابتها بكورونا قائله: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع ".