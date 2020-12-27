وزير الإسكان: هذا موعد الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيتم الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة في يناير المقبل من أجل إقامة مجتمع عمراني مخطط وفق المعايير والأسس الهندسية.

وأضاف "الجزار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن الهدف من هذه الاشتراطات هو العمل على إقامة مدن حديثة وراقية وحضارية.

وفي سياق منفصل أشار إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الرئيس وجه بالانتهاء من مشروع تطوير القرى على مستوى المراكز بـ 20 محافظة خلال 3 سنوات كل مرحلة 1500 قرية بإجمالي تكلفة 500 مليار جنيه لتطوير الريف المصري.

ومن ناحية أخرى لفت وزير الإسكان إلى أن الرئيس وجه بإنشاء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية.

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