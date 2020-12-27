وزير الإسكان يكشف عن موعد افتتاح ممشى أهل مصر

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قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه من المقرر افتتاح ممشى أهل مصر في فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم زيادة 10 كيلو متر من أجل زيادة الأنشطة الترفيهية والسياحية في الممشى.



وأضاف "الجزار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه من المقرر افتتاح مدينة أسوان الجديدة خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أنه تم تطوير كورنيش النيل في مدينة أسوان الجديدة بطول 6 كيلو والذي سيكون به عددًا من الأنشطة الترفيهية والثقافية ومزار سياحي.

