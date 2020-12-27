وزير الإسكان يكشف عن موعد افتتاح ممشى أهل مصر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه من المقرر افتتاح ممشى أهل مصر في فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم زيادة 10 كيلو متر من أجل زيادة الأنشطة الترفيهية والسياحية في الممشى.

وأضاف "الجزار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه من المقرر افتتاح مدينة أسوان الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم تطوير كورنيش النيل في مدينة أسوان الجديدة بطول 6 كيلو والذي سيكون به عددًا من الأنشطة الترفيهية والثقافية ومزار سياحي.

أخبار تهمك

زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

منذ 38 دقيقة

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

1226 إصابة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ 19 دقيقة

شرط أوباما لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 39 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-12-2020

منذ أقل من نصف ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

12:00 ص

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

10:44 م

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى