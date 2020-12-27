عمرو عبدالله ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة "بعدك مش كارثة"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهي المطرب عمرو عبدالله من تسجيل أغنيته الجديدة"بعدك مش كارثة " ومن المقرر عرضها على طريقة الفيديو كليب بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنيته الأخيرة "قلبي واكلني" وأغنية " ٣٠٠ احساس".

أغنية " بعدك مش كارثة " من غناء عمرو عبدالله وكلمات: أحمد غريب وتوزيع وألحان: طه الحكيم والكليب من إخراج: فاتن القوصي.ومن المقرر إذاعتها علي طريقة الفيديو كليب علي القنوات الفضائية الكبرى والفيديوهات بداية السنة الجديدة.


تأتي هذه الأغنية ضمن ألبومه الجديد الذي يقدم فيه مجموعة من السينجل مثل المطرب تامر حسني حيث أنه انتهي مؤخرا من تسجيل أغنية" خليها عليه" من كلمات: عوض بدوي وألحان: أشرف سالم ومن المقرر تسجيل أغنية أخري بعنوان " انت اتبطرت" من كلمات: شيرين وألحان: قبطان وتوزيع: وليد حيدر.

من ناحية أخري انتهي عمرو عبدالله من تسجيل أغنية فيلمه الجديد الذي يشارك فيه " يا غزال" من كلمات: محمد بهلول وألحان: وليد حيدر والفيلم يحمل اسم" عليا الحريم بالثلاثة"

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