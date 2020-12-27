التموين: مصر من أكثر دول العالم قدرة على تكوين احتياطات أمان من السلع

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز التجارة، أن المواطنين منذ شهر مارس الماضي لم يتعرضوا لأي نقص فى السلع التموينية أو زيادة فى أسعارها، قائلا: "الوزارة لديها مخزون آمن من السلع ما يقرب من 12 سلعة لها احتياطي امن يصل إلى 6 شهور".

وأشار عشماوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك سلع يصل الاحتياطي الاستراتيجي منها إلى 12 شهر مثل الدواجن، وبالتالى رغم الاستلاك الكثيف لا يشعر احد بنقص أي سلع ولا زيادة فى اسعارها.

وتابع: "هناك أسواق عالمية شهدت نقص في السلع وزيادة فى الاسعار وحصلت فى بريطانيا وفرنسا والمانيا"، مفيدا بأن الوزارة طرحت مجموعة من المستودعات الاستراتيجية لزيادة الاحتياطي لنصل بها إلى 9 و10 شهور، وأكد أن مصر من اكثر الدول التى لديها قدرة لتكوين احتياطات أمان من السلع التموينية.

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