تركيا تعلن تأجيل استلام لقاح كورونا الصيني

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تسلم الشحنة الأولى من لقاح شركة "سينوفاك" الصينية المضاد لكورونا تم تأجيله "يوما أو يومين" بسبب رصد إصابة بفيروس كورونا لدى جمارك بكين.

 

وكتب قوجة في تغريدة: "بسبب الإنذار الخاص بكورونا في بكين وبعد رصد إصابة واحدة لدى جمارك العاصمة الصينية، تم تعليق عمليات الجمارك مؤقتا، ولهذا السبب فإن وصول لقاحاتنا، التي كان من المفترض أن تغادر بعد العمليات الجمركية، سيتأخر يوما أو يومين".

 

ووافقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، وكانت تتوقع تسليم أول 3 ملايين جرعة يوم الاثنين.

 

وستحصل السلطات التركية أيضا على 4.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر – بايونتك"، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.

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