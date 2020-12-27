خيري رمضان: "مفيش دولة في العالم تقدر توصل لكل فرد أصيب بكورونا وتعافى"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي خيري رمضان، أن فيروس كورونا هو الحدث الأهم فى العالم الان ويصيب البشر بحالة كبيرة من الفزع الذي يحيط بالعالم، قائلا: "كورونا هي الفزع الذى يحيط بالعالم ودول كثيرة أغلقت واظلمت".

ورد الاعلامي خيري رمضان، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، على المشككين فى الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة حول اصابات كورونا يوميا، قائلا: "مفيش دولة فى العالم تقدر توصل لكل فرد جاله اعراض كورونا وراحت منه".

وأوضح خيري رمضان، أن وزارة الصحة تعلن نسبة الاصابات اليومية وفق الاشخاص الذين يترددون على المستشفيات ويجرون المسحات الطبية، لافتا إلى أن هناك أشخاص يتعالجون على نفقتهم الخاصة وآخرين فى مستشفيات خاصة ولكن ما يتم ثبوته هم الذين يترددون على المستشفيات فى حالات سيئة.

كما أعلن الاعلامي خيري رمضان، اصابة رئيس تحرير برنامج "حديث القاهرة"، الدكتور محمد فتحى بفيروس كورونا، متمنيا تعافيه من الاصابة بهذا الوباء العالمي. 

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