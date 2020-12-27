اتحاد جدة يتلقى ضربة قوية بإصابة أحمد حجازي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى نادي اتحاد جدة السعودي ضربة قوية اليوم الأحد إثر إصابة نجم خط دفاعه المصري أحمد حجازي إثر تعرضه للإصابة سيغيب إثرها عن تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم "أجرى أحمد حجازي فحوصات طبية ، وأظهرت النتائج المبدئية التي خضع لها اليوم في عيادة النادي إثر الآلام التي شعر بها بعد نهاية لقاء يوم أمس والذي انتهى بالتعادل الإيجابي أمام نظيره الهلال.

وأضاف: وأظهرت الفحوصات حاجة اللاعب لبرنامج علاجي ومتابعة بية لتطور استجابته للعلاج قبل السماح له بالعودة للمشاركة في التدريبات".

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