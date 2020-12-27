وزير الاتصالات: العاصمة الإدارية الجديدة تسمح للحكومة بالتحول من التعاملات الورقية إلى الرقمية

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة ذكية بشكل متكامل، مشيرًا إلى أنها تسمح للحكومة بالتحول من التعاملات الورقية إلى الرقمية.



وأضاف "طلعت" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن العاصمة الإدارية الجديدة تم اختيارها لتكون العاصمة الرقمية العربية.



وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشروعات التي ترتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة التي ستضم أول جامعة معلوماتية في الشرق الأوسط ومركزي لأبحاث الذكاء الاصطناعي.





