وزير الإسكان: انتقال الحكومة التدريجي للعاصمة الإدارية مارس المقبل (فيديو)

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قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الرئيس السيسي وجه بتحقيق التناغم بين التصميمات الهندسية لمشروع المنطقة المقدسة، كي تتناسب مع طبيعة المكان.



وتابع وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم تطوير شارع قصر النيل حتى ميدان الأوبرا على غرار ميدان التحرير.



وأكد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم تسهيل الإجراءات على المطورين العقاريين لإنشاء وحدات إسكان مناسبة للمواطنين.



ولفت إلى قرب الانتهاء من المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من مارس المقبل على أن تباشر أعمالها بداية من يونيو المقبل.



وأردف: "جاهزون للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لعدد كبير من أبراج العاصمة الإدارية الجديدة".



وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن بحيرة عين الصيرة باتت صورة مشرفة وحضارية للمواطنين.

