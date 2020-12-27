الإسكان: صدور اشتراطات البناء الجديدة يناير المقبل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اشتراطات البناء سوف تصدر يناير المقبل.

وتابع وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لن يتم تغيير هدف استخدام الوحدات السكنية من سكنية إلى تجارية أو لأي غرض آخر.

ولفت إلى أنه من اشتراطات البناء الجديدة ألا تكون المباني متلاصقة مع بعضها البعض، موضحا أن السيارة تحتاج من 25 إلى 30 مترا من أجل الركن والمناورة لذا سيتم توفير جراجات بعدد وحدات العقار.

وأكد وزير الإسكان، أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء وتنطبق عليه الشروط سيتم دراسة أوراقهم دون أي تعرض لهم بالإزالة.

وأردف أن قيمة التعويضات للأهالي في منطقة سور مجرى العيون بلغت 2.6 مليار جنيه، موضحا أن الدولة تعمل في 20مجتمعا عمرانيا جديدا لخدمة المواطنين.

وأضاف عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قيمة الإنفاق على مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية خلال 6 أشهر وصل إلى 67 مليار جنيه.

واختتم: "الانتهاء من إنشاء أبراج العلمين 30 يونيو المقبل، مؤكدا أن المجتمع العمراني المتكامل يشمل كل فئات المجتمع ولا توجد مدينة للأغنياء فقط".

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