المنيا ضيفا ثقيلا على الإعلاميين بالقسم الثاني

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ضيفا على نظيره الإعلاميين غدا، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب الإعلاميين، وذلك ضمن مباريات الجوله السادسة عن مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.



الفريق المنياوي يسعي لتحقيق الفوز في مباراة الغد، خاصة بعد أن حقق بداية قوية بالفوز على فريق قنا، ثم التعادل سلييا مع أسمنت اسيوط، بعدها الإنتصار علي كل من طهطا، وبني سويف، لكنه تلقي ضربه موجعة بالهزيمة أمام الفيوم.



في حين، يسعي أصحاب الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية غدا، خاصة بعد التعادل سلبيا مع فريق شبان قنا الجوله الماضية.



ويذكر أن المنيا، يحتل المركز الأول، ولديه من النقاط 10 نقاط، أما الإعلاميين فيتحل المركز السابع برصيد 8 نقاط.