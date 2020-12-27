نادر سعد: تفعيل قانون الطواريء ضد مخالفي ارتداء الكمامة

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قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء اليوم بشان مواجهة فيروس كورونا والقرارات التي ستتبعها خلال ساعات من مجلس الوزراء ووزارة العدل صدرت وفقًا لصحيح القانون ومن صاغها لجنة قانونية ضمنت سلامة التطبيق وأنها تتفق مع صحيح القانون والدستور.



وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"أن قرار مجلس الوزراء بإلزامية إرتداء الكمامة في ظل الجائحة ومانص عليه من عقوبات صدر وفقا لقانون الطواريء، لكن ألية التطبيق والانفاذ عبر تدرج الغرامات من خمسين جنيه حال السداد الفوري للعقوبة أو 100 جنيه في حال العرض على النيابة نهاية بغرامة 150 جنيه في حال الاحالة للمحاكمة فهي صدرت وفقًا لنصوص قانون العقوبات في التصالح في المخالفات.