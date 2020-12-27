برشلونة يستهدف نجم مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني سيحاول إجبار مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي على التخلي عن نجم الفريق الإسباني إيريك جارسيا له في يناير المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النادي الكتالوني يرغب في الإعلان عن الإتفاق مع جارسيا على الشروط الشخصية في بداية يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بهذه الطريقة سيضغط برشلونة على مسئولي مانشستر سيتي من أجل التفاوض لبيع جارسيا في فترة الإنتقالات الشتوية بدلا من أن ينضم النجم الإسباني إلى برشلونة بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن نجم الدفاع الإسباني البالغ من العمر 19 عامًا ينتهي عقده مع المان سيتي في الصيف المقبل.

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