الجيش يعلن تعافي سداسى الفريق من فيروس كورونا

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تعافي سداسي الفريق المصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بعد المسحة التي خضع لها الفريق إستعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة القادمة المقرر لها اليوم السبت 2 يناير.









وبذلك بات السدادسي إسلام جمال وإسلام محارب وعبد الرحمن زولا ومهند لاشين وحسن مجدى وخالد سطوحى تحت تصرف طارق العشري المدير الفني للجيش فيما يخص المشاركة في المباريات القادمة.









يُذكر أن طلائع الجيش لم يتذوق طعم الفوز في الجولات الأربعة الأولى من المسابقة بعد أن تعادل في مباراة وتلقى الخسارة في ثلاثة لقاءات آخرين.



