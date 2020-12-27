بنى عبيد يسعى لتحقيق أولى إنتصاراته أمام دمنهور

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تنطلق مباريات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى عن مجموعة بحري غدا الاثنين حيث تقام ٨ مباريات قوية ومرتقبة.



بني عبيد بقيادة عادل صديق يستضيف على ملعبه بإستاد هرماس رضوان ضيفه ألعاب دمنهور والذى يتولى قيادته دكتور أحمد عاشور للمباراة الثانية بعدما قاد فريقه لتحقيق إنتصار صعب على حساب بيلا بالجولة الماضية.



عاد بنى عبيد بتعادل مثير أمام دكرنس فى المباراة التى أقيمت بستاد شربين "ملعب دكرنس" بهدف لمثله في اللحظات الأخيرة للقاء بعدما قدم أبناء بنى عبيد لقاء متوازن وإستحق العودة بنقطة التعادل.



ولم يحقق الفريق الفوز في أي مباراة حتى الآن بعدما تعادل في ٤ لقاءات أمام الأوليمبي ، بلدية المحلة، كفرالشيخ، دكرنس فيما تعرض لهزيمة وحيدة على أرضه أمام المنصورة بالجولة الثانية بهدف دون مقابل.



ويسعى الجهاز الفنى لبنى عبيد لمصالحة الجماهير وتحقيق أولى إنتصاراته هذا الموسم من أجل تحسين وضعية الفريق بجدول ترتيب المجموعة حيث يحتل المركز الثانى عشر برصيد ٤ نقاط.