الوزراء: 40% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في مستفيات العزل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ظروف الموجة الثانية أصعب من الموجة الأولى، حيث أن العدوى أكثر انتشارا من الموجة الاولى ليس في مصر فقط بل العالم كله.

و أشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن كل الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة سواء في الصيدليات أو المستشفيات، حيث يوجد مخزون يكفي إلى 8 شهور، مؤكدا أن الوضع في المستشفيات مازال تحت السيطرة.

أضاف أن نسبة اشغال أجهزة التنفس الصناعي تصل إلى 40%، لافتا إلى أنه تم تخصيص أقسام لعزل الأطفال في المستفيات الجامعية، منوها بأن هناك زيادة نسبية في الإصابات بين الفئات العمرية من 15 إلى 35 سنة.

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