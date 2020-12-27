متحدث الحكومة: مبادرة حياة كريمة توفر المدارس والصرف صحي ومياه الشرب للقرى الأكثر احتياجًا (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجس الوزراء، إنه تم خلال اجتماع مجلس المحافظين استعراض المرحلة الثانية من البرنامج الرئاسي حياة كريمة وتشمل 50 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي نحو 1400 قرية.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أنه سيتابع بنفسه التنفيذ للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة".

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجس الوزراء، أنه سيتم في إطار مبادرة حياة كريمة توفير احتياجات تلك القرى من مدارس وصرف صحي ومياه الشرب.

ولفت إلى أن المواطن يمكنه تقديم شكواه من خلال العديد من الوسائل التي أتاحتها الدولة منها؛ من خلال الهاتف، أو شبكة الإنترنت، أو إرسال الشكوى عبر البريد، أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


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مصر مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي اخبار

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