الحكومة: مصر تتفاوض للحصول على لقاحي فايزر وأسترازينيكا.. واعتماد سينو فارم رسميا خلال أيام

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجس الوزراء، إنه يتم إجراء عدة اختبارات على لقاحات كورونا من قبل لجنة علمية متخصصة لمنح ترخيص طوارئ لتلك اللقاحات التي سيتم توزيعها في مصر أن الترخيص الدائم يستغرق سنوات.

وتابع المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد"، أن اللجنة تتأكد من مأمونية وسلامة اللقاحات وفعاليته وآثاره الجانبية".

وأردف: مصر حاليا في مرحلة الاختبار لتسجيل اللقاح الأول سينوفارم، وبعدها يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن خطة توزيع اللقاح على الفئات التي تمثل أولوية في الحصول عليه.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجس الوزراء، أن مصر تعمل على اختبار 3 لقاحات مختلفة لشركات مختلفة وهما سينوفارم وفايزر وأسترا زينيكا.

وأشار إلى أن الشحنة الاولى التي وصلت كورونا 50 ألف وهو عدد ضئيل ونسعى لوصول عدد الجرعات لنصف مليون جرعة عند بدء توزيع اللقاح.

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