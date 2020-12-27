لميس الحديدي عن إجراءات مواجهة "كورونا": مهمة لكن الأهم عدالة التطبيق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن العليا لإدارة أزمة كورونا اتخذت إجراءات هامة اليوم، في ضوء مواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة "ON"، مساء الأحد، أن الاهم هو التطبيق وتحقيق مبدأين هما التأكد عبر المتابعة والعدالة، بأن تطبق من الجهات المنوطة على كافة المحافظات والاندية والفنادق بلا استثناءات.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.

كما تقرر فرض غرامة فورية تقدر بـ50 جنيهًا للأفراد الذين لا يطبون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة بداية من يوم الأحد المقبل حسبما جاء ذلك خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

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