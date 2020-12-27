الحكومة: لن يُطبق قرار "غرامة الكمامة"على المواطنين بالشارع
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:12 م
داليا الحسين
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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة على المواطنين في الشارع، ولكن في المواصلات العامة، والهيئات الحكومية.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة عندها هدف وهو تطبيق إجراءات احترازية وفي نفس الوقت لا تكون تلك القرارات مؤثرة على النشاط الاقتصادي، متابعا: "لسنا دولة لديها وفرة من الاحتياطيات عشان تقرر الإغلاق الكلي أو الجزئي، ولكننا دولة تعتمد على سواعد أبنائها ونشاطها الاقتصادي".
وأضاف "سعد"، أنه سيتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة بشكل صارم، وتحصيلها بشكل فوري، سسكون أكثر فاعلية من غرامة الـ 4000 جنيه، منوها أن يوم الأحد سيصدر قرار من وزير العدل يحدد من الذين سيمنحوا الضبطية القضائية لتطبيق غرامة الـ 50 جنيه.
وتابع: "التحصيل سيتم بإيصال وهناك الآن طبع للإيصالات ويوم الأحد سيتم توزيع الإيصالات على الجهات المنوط بها تحصيل الغرامات".
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة عندها هدف وهو تطبيق إجراءات احترازية وفي نفس الوقت لا تكون تلك القرارات مؤثرة على النشاط الاقتصادي، متابعا: "لسنا دولة لديها وفرة من الاحتياطيات عشان تقرر الإغلاق الكلي أو الجزئي، ولكننا دولة تعتمد على سواعد أبنائها ونشاطها الاقتصادي".
وأضاف "سعد"، أنه سيتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة بشكل صارم، وتحصيلها بشكل فوري، سسكون أكثر فاعلية من غرامة الـ 4000 جنيه، منوها أن يوم الأحد سيصدر قرار من وزير العدل يحدد من الذين سيمنحوا الضبطية القضائية لتطبيق غرامة الـ 50 جنيه.
وتابع: "التحصيل سيتم بإيصال وهناك الآن طبع للإيصالات ويوم الأحد سيتم توزيع الإيصالات على الجهات المنوط بها تحصيل الغرامات".