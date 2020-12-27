الحكومة: لن يُطبق قرار "غرامة الكمامة"على المواطنين بالشارع

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة على المواطنين في الشارع، ولكن في المواصلات العامة، والهيئات الحكومية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة عندها هدف وهو تطبيق إجراءات احترازية وفي نفس الوقت لا تكون تلك القرارات مؤثرة على النشاط الاقتصادي، متابعا: "لسنا دولة لديها وفرة من الاحتياطيات عشان تقرر الإغلاق الكلي أو الجزئي، ولكننا دولة تعتمد على سواعد أبنائها ونشاطها الاقتصادي".

وأضاف "سعد"، أنه سيتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة بشكل صارم، وتحصيلها بشكل فوري، سسكون أكثر فاعلية من غرامة الـ 4000 جنيه، منوها أن يوم الأحد سيصدر قرار من وزير العدل يحدد من الذين سيمنحوا الضبطية القضائية لتطبيق غرامة الـ 50 جنيه.

وتابع: "التحصيل سيتم بإيصال وهناك الآن طبع للإيصالات ويوم الأحد سيتم توزيع الإيصالات على الجهات المنوط بها تحصيل الغرامات".

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