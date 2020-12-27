أحمد موسى: كنت أتمنى غرامة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تكون 300 جنيه (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن القرارات التي أصدرتها لجنة مكافحة كورونا، عقب اجتماعها برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، تهدف لضبط الشارع والسيطرة على حالة الفوضى وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم فرض غرامة فورية على من لا يطبق الإجراءات الاحترازية 50 جنيهًا، مردفا:"كنت أتمناها تكون 200 أو 300 جنيه".

وأردف موسى، أن الناس كانت ملتزمة خلال موجة كورونا الأولى، وأهملوا في الموجة الثانية رغم كونها الأخطر والأسرع انتشارًا، موضحا أن كل يوم أرقام الإصابات تزيد، وتصعد نحو الرقم الصعب.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن بعض الناس نقلت الحفلات والعزومات للبيوت، مردفا:"اللي عمل حفلات الأيام الماضية حاليا كلهم بين إصابات ووفيات بفيروس كورونا".

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