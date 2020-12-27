تعرف علي أغلى 10 سيارات في العالم 2020 وتعرف علي مواصفاتها وأشكالها





جمعنا مجموعة من أغلى 10 سيارات في العالم 2020 من بوجاتي تشيرون بسعر 2.7 مليون دولار إلى بوجاتي “لا فويتوري نوار” مقابل 19 مليون دولار .السيارة الفريدة ليست مجرد وسيلة نقل ، ولكنها أيضًا قطعة فنية يعتز بها، حتي بعد عقود من إنتاجها. غالبًا ما تأتي الأسماء الكبيرة مثل Lamborghini و Aston Martin وبالطبع Rolls Royce بأسعار مرتفعة جدًا وهي مخصصة فقط لهواة تجميع السيارات الفارهة من الأغنياء حيث يتم بيع العديد منها غالبًا قبل الوصول إلى الجمهور.





في حين أن معظم السيارات المدرجة هنا بعيدة عن متناول معظم الناس، إلا أنه من دواعي سروري أن نقدم لكم قائمة أغلى 10 سيارات العالم 2020. غالبًا ما يكون من الصعب إعداد مثل هذه القائمة لأن الشركات المصنعة غالبًا ما تحافظ على السعر تحت الأغطية وتحافظ عليه للعملاء المحتملين فقط.





وعندما ينتهي بهم الأمر في المزادات ، يتم تحديد أسعار أعلى من السعر الأصلي. إذن ، تفضل هنا مع أغلى السيارات الفاخرة لعام 2020 الموجودة حاليًا.





10-سيارة باجاني هوايرا بي سي (Pagani Huayra BC) بسعر 2.8 مليون دولار

تعد سيارة Pagani Huayra BC هي أغلى سيارة Pagani على الإطلاق وتقع في المرتبة العاشرة في قائمة أغلى 10 سيارات في العالم 2020 تم تسميتها تكريمًا لبيني كايولا ، وهو مستثمر إيطالي مشهور، وتعد هذه السيارة هي فرحة لعشاق تفاصيل باجاني. ظهرت هذه السيارة لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2016 ، وتحتوي على مسار خلفي أوسع ومسارات جانبية جديدة والعديد من ميزات الهواء الرائعة. مثل الإصدار السابق ، يتم الحصول على محرك V-12 ثنائي التوربو بمحرك BC من AMG من AMG ، وينتج 790 حصانًا وعزم دوران 811 رطلًا. يتم تشغيل هذه القوة إلى العجلات الخلفية من خلال أعمدة محرك الحامل ثلاثي القوائم للاستفادة من ناقل الحركة Xtrac بسبع سرعات. والشيء الأكثر إثارة هو أن BC تستولي على Huayra بتغيير معيار النموذج 150 ميلي ثانية إلى 75 مللي ثانية. عند 2685 رطلًا (1218 كيلوجرامًا) ، يكون BC أيضًا أخف بكثير من Huayra بسبب الاستخدام المكثف لألياف الكربون والمواد الخفيفة الأخرى.