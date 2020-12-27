الوزراء يكشف بشرى سارة عن لقاح كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم مناقشة وضع العملية التعليمية خلال اجتماع لجنة إدارة الازمة اليوم، موضحا أن وزير التعليم سيصدر الضوابط الخاصة بالامتحانات خلال أيام بعد عرضها على اللجنة اليوم.

وعن لقاحات كورونا، أشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك ضوابط يتم مراجعتها للتأكد من مأمونية اللقاح، حيث هناك لجنة منوط بها إجراء الاختبارات اللازمة، وتم الاقتراب من الانتهاء من هذه الاختبارات على لقاح "سينوفارم".

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الاختبارات سيتم تسجيل لقاح "ٍينوفارم" في مصر كأول لقاح يتم اعتماده ثم ستعلن وزارة الصحة خطة لإعطاء اللقاح للفئات الأكثر أولوية، مؤكدا أن الدولة المصرية تتعامل مع أكثر من شركة للحصول على لقاح كورونا، حيث جاري التفاوض مع 3 شركات مختلفة حاليا لضمان توفير كمية متنوعة للشعب المصري.

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